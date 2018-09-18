اللجنة المختلطة الجزائرية الإماراتية: التوقيع على اربع اتفاقيات تعاون

توجت الدورة الـ 14 للجنة المختلطة الجزائرية الإماراتية المنعقدة هذا الاثنين بالجزائر بالتوقيع على أربعة اتفاقيات تعاون ثنائي في قطاعات الشؤون الدينية والثقافة والأشغال العمومية والصناعة.

وفي هذا الإطار قام وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ووزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري بالتوقيع على البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة في مجال الشؤون الدينية والأوقاف لعامي 2019-2020.

كما وقعا على البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون الثقافي بين البلدين للفترة 2018-2020 ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال المنشآت القاعدية، ووقع أيضا مديرا المعهد الجزائري للتقييس وهيئة الإمارات للمواصفات والتقييس على مذكرة تعاون فني بين الطرفين.

من جهة أخرى، تم الاتفاق خلال هذه الدورة على تنظيم لقاء بين رجال الأعمال من البلدين في الجزائر خلال 2019. كما تم الاتفاق على تنظيم لقاء بين لجنة تنظيم عمليات البورصة ونظيرتها الإمارتية في مارس 2019 وكذا اجتماع اللجنة الجمركية بين البلدين خلال العام المقبل.