المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تنهي زيارتها الرسمية إلى الجزائر

أنهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء هذا الاثنين، زيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.

وكان في توديع المستشارة الألمانية بالمطار الدولي هواري بومدين، الوزير الأول أحمد أويحيى مرفوقا بأعضاء من الحكومة.

و قد أجرت ميركل خلال هذه الزيارة محادثات مع الرئيس بوتفليقة و الوزير الأول الذي نشطت رفقته ندوة صحفية تطرقا خلالها لأهم ملفات التعاون الثنائي و القضايا الدولية و الجهوية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه الزيارة المندرجة في إطار التشاور الثنائي رفيع المستوى "تعزيزا لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الفيدرالية التي تشهد تطورا، معتبرا في كافة المجالات والتي تجسدت أساسا في عديد الزيارات المتبادلة بين المسؤولين السامين لكلا البلدين".