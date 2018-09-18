استشهاد فلسطينيين اثنين بقصف صاروخي إسرائيلي جنوب قطاع غزة

استشهد, هذا الثلاثاء, مواطنان فلسطينيان بقصف صاروخي إسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخا على مجموعة من المواطنين شرق المدينة, ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين, نقلا أشلاء إلى مستشفى ناصر في المدينة, ولم يتم التعرف على هويتهما بعد.

ويأتي هذا التصعيد عقب اقتحام قوات الاحتلال, الاثنين, مناطق متفرقة بالضفة الغربية, إذ اعتقلت عشرة فلسطينيين.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن المناطق التي اقتحمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي شملت مدن الخليل ونابلس ورام الله وقلقيلية وجنين .

من جهة أخرىي اقتحمت مجموعة من المستوطنين المتطرفين بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي, صباح الاثنين, ساحات المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

وقال المدير العام للأوقاف العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس المحتلة, الشيخ عزام الخطيب, إن مستوطنين متطرفين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة وجيش الاحتلالي وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.