هلاك شخصين وجرح 42 في انحراف ثم انقلاب حافلة ببسكرة

هلك شخصان و أصيب 42 في حادث انحراف ثم انقلاب حافلة لنقل المسافرين وقع صباح هذا الثلاثاء بالمنطقة المسماة "بئر النعام" بالمقاطعة الإدارية أولاد جلال حسب ما أفادت به الحماية المدنية لولاية بسكرة.

وأوضح المقدم قنطر محمد مدير الحماية المدنية لولاية بسكرة للقناة الإذاعية الأولى أن هذا الحادث الذي كان مسرحا له الطريق الوطني رقم 46 "أ" الرابط بين ولايتي بسكرة والمسيلة مرورا ببلدية الشعيبة نجم عن انحراف ثم انقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط الجزائر - ورقلة .

و قد أسفر الحادث عن وفاة في بعين المكان رجل (52 سنة) و رضيع (9 أشهر) فيما أصيب 42 شخصا بكسور و جروح متفاوتة الخطورة حسب ما ذكره نفس المصدر .

و تم تحويل جثماني الضحيتين المتوفيين على متن سيارة إسعاف للحماية المدنية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى زيوشي محمد بطولقة فيما تم نقل الجرحى نحو الاستعجالات الجراحية بكل من المؤسستين الاستشفائيتين بطولقة وأولاد جلال لتلقي العلاج.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة أسباب و ملابسات الحادث.