السباحة الجزائرية رانيا نفسي : طلائع السباحين الجزائريين متميزون ويستحقون التشجيع

عبرت بطلة افريقيا للسباحة رانيا نفسي عن سعادتها بالنتائج المحققة في المنافسة الافريقية التي احتضنتها الجزائر هذا الاسبوع ، وأكدت نفسي في حوار خصت به موقع الاذاعة الجزائرية ان النتائج التي حققها سباحو المنتخب الوطني للسباحة جاءت بفضل الدعم القوي الذي حظيوا به من قبل الجماهير المشجعة لهم اثناء المنافسة .

وفازت السباحة الجزائرية رانيا نفسي بلقب بطلة افريقيا للسباحة في البطولة الافريقية للسباحة بعدما نالت 7 ميداليات 3 فضيات و3 برونزيات وذهبية واحدة .

وقالت رانيا نفسي إن املها كبير في طلائع السباحين الجزائريين الذي سيتميزون بنتائج افضل مما يقدمه السباحون اليوم اذا ما تم التكفل بتكوينهم ومرافقتهم كما يجب في مشوارهم الاحترافي .

وبدأت السباحة رانيا نفسي ذات 21 سنة اولى جلسات العلاج بالسباحة وهي في عمر الاربع سنوات لتتحول تلك السويعات الى تمارين مرحة و تدريب بعد بروز امكاناتها في عمر 13 سنة لتحصل على اول دورة تدريبية مغلقة سنة2011 وتشارك في البطولة العربية للشباب باسم المنتخب الجزائري وتحرز فيها على مجموعة من الميداليات ذهبية ست فضيات وسبعة برونزيات.

وتواصل رانيا اليوم مشوارها الاحترافي بعد استكمال مشوارها الدراسي وكلها امل في احراز القاب اقليمية ودولية في المنافسات القارية المقبلة التي ستشهدها ميادين السباحة في العالم واولها العاب البحر الابيض المتوسط التي ستحتضنها مدينة وهران عام 2021.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية