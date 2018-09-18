الرابطة المحترفة: منح اجازتي مدربين اثنين فقط لكل فريق خلال الموسم الواحد

جددت رابطة كرة القدم المحترفة, هذا الثلاثاء, تذكيرها لأندية بطولتي, الرابطة المحترفة الأولى و الثانية, أنها ستمنح إجازتين اثنتين فقط للمدربين لكل فريق على أكثر تقدير, خلال الموسم الواحد, وذلك وفق القرار الذي اتخذه أعضاء المكتب الفدرالي في الاجتماع المنعقد يوم 30 جويلية الفارط بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر) , حسب ما أفادت به الهيئة المشرفة على تسيير المنافسة.

و أوضح ذات المصدر, أن هذا القرار, الذي يمس فئة الأكابر, و كذا جميع فئات المنافسة, يهدف أساسا إلى خلق وإرساء نوع من الاستقرار على مستوى الطواقم الفنية للفرق الناشطة في البطولة الوطنية على مختلف مستوياتها.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض فرق بطولة الرابطة المحترفة الأولى و الثانية , قد استنفدت رخصتها الأولى من خلال استقدامها لمدرب جديد, علما أن البطولة لم تتعد بعد جولتها السادسة, ما يعني ان بعض الفرق قد تجد نفسها بدون مدرب رئيسي خلال الموسم إذا استمرت الإقالات و الاستقالات.