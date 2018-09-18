تدمير قنبلتين تقليديتين ومخابئ لإرهابيين بالبويرة وسكيكدة وأم البواقي

دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، الإثنين، بكل من البويرة وسكيكدة وأم البواقيي قنبلتين (02) تقليديتي الصنع وستة (06) مخابئ للإرهابيين تحوي 80 كلغ من المواد الكيميائية التي تدخل في إعداد المتفجرات حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني نشر الثلاثاء.

واوضح البيان أنه :" في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عمليات بحث وتمشيط متفرقةي بكل من البويرة بالناحية العسكرية الاولى و سكيكدة وأم البواقي بالناحية العسكرية الخامسة ي كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبيي يوم 17 سبتمبر 2018، قنبلتين (02) تقليديتي الصنع وستة (06) مخابئ للإرهابيين تحوي (80) كيلوغرام من المواد الكيميائية التي تدخل في إعداد المتفجراتي بالإضافة إلى مواد غذائية وألبسة وأدوية وأغراض مختلفة".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمةي أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبيي بكل من تلمسان (الناحية العسكرية الثانية) وبجاية (الناحية العسكرية الخامسة).

ثلاثة (03) تجار مخدرات بحوزتهم (31,4) كيلوغرام من الكيف المعالجي فيما ضبطت مفارز أخرى بكل من عين قزام وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة --حسب ذات البيان-- ثلاثة (03) منقبين عن الذهب وحجزت مركبة رباعية الدفع ومولدين (02) كهربائيين وثلاث (03) مطارق ضغط وجهاز اتصال عبر الأقمار الإصطناعية.

كما تم حجز (11425) وحدة من مادة التبغ بالوادي (الناحية العسكرية الرابعة) و تلمسان (الناحية العسكرية الثانية).

من جهة أخرى أحبط حرس السواحل بالقالة بالناحية العسكرية الخامسة ، محاولة هجرة غير شرعية لـ (06) أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع في حين تم توقيف (56) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغرداية.

المصدر : الإذاعة الجزائرية /وأج