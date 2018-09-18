44 عارضا يشاركون في الصالون الدولي للتكوين.. و500 منصب شغل في انتظار الشباب

يرتقب أن يستقطب الصالون الدولي للتكوين "مهن المستقبل والتشغيل"، في طبعته الثالثة، و المقرر تنظيمه في الفترة بين 24 و 27 سبتمبر الجاري، نحو 44 عارضا وطنيا ودوليا يساهمون في توفير 500 منصب شغل مفتوح.

الخبر أعلن عنه محافظ الصالون أحمد حميش كشف خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء مشيرا إلى أن أزيد من 44 عارضا دوليا ووطنيا يمثلون مدارس تكوين وشركات عمومية وخاصة سيشاركون في المعرض سيساهمون بتوفير 500 منصب شغل مفتوح في مختلف المجالات كالبناء والأشغال العمومية والتكنولوجية الحديثة، مضيفا أن المناسبة ستكون فرصة لتشجيع الشباب على التكوين المستمر لتعزيز حظوظهم في دخول عالم الشغل.

وخلال الصالون سيعرض الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، حسب ممثله جميل لرجام، تجارب حية من المشاريع المقاولاتية والمؤسساتية الصغيرة التي قام بتمويلها ونجح فيها أصحابها بشكل لافت.