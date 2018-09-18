آلاف المـواطنيـن يـرافـقـون جمــال عــلام إلـى مثــواه الأخـيــر

رافق هذا الثلاثاء آلاف الأشخاص أيقونة الأغنية القبائلية، جمال علام، الذي وافته المنية السبت الماضي إلى مثواه الأخير في مستشفى بباريس إثرمرض عضال عن عمر ناهز 71 سنة.

و تم نقل جثمان الفقيد الذي وصل صبيحة اليوم إلى مطار "عبان رمضان" ببجاية، في موكب جنائزي إلى بهو مسرح "عبد المالك بوقرموح" أين سجي طيلة ساعتين من الزمن و ألقى عليه الجمهور النظرة الأخيرة.

وحضر الجنازة كل من عائلته و أقربائه و ولديه نزيم و سليم و إطارات عليا من الدولة من بينهم وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، و وزير الشباب و الرياضة ،محمد حطاب و منتخبين وطنيين و محليين و جمع من الفنانين و أصدقاء المرحوم.

ومن بين الفنانين الحاضرين آيت منقلات و صافي بوتلة و أعمر عبد النور و كمال حمادي و حفيظ جمعي و مليكة دمران.

و اعتبر وزير الثقافة عزالدين ميهوبي أن خسارة جمال علام خلفت "ألما كبيرا بالنسبة للجزائر قاطبة"

كما أشاد أصدقاء المرحوم و معارفه بخصاله الحميدة الإنسانية و الفنية و بوطنية الفقيد الذي حمل الأغنية الجزائرية إلى جميع أنحاء العالم.

وقال آيت منقلات "كان فنانا كبيرا و صديقا سيتحدث عنه الإرث الذي تركه و الذي سيلهم الشباب الموهوب بلا شك".

كما أصر صافي بوتلة الذي كان متأثرا بوفاة جمال علام على ابراز "موهبة وحس الدعابة و الانسانية و العدل" الذي كان يتحلى به الفنان معتبرا إياه "أخا" و معربا عن تألمه العميق لخسارته.

من جهته ، قال صديقه حفيظ جمعي إن "الموهبة الكبيرة لجمال لم تكن ثمرة الصدفة بل صقلها من خلال الاحتكاك مع الفنانين الكبار" على غرار صادق جمعاوي ، معلمه ليو فيري ، براسانس ، جون فرا و رونو.

و ذكر كمال حمادي بدوره أن المرحوم "كان فنانا كبيرا ابتكر و أبدع كثيرا خلال مسيرته الفنية و كان متعدد المواهب ، يعشق الكلمات الجميلة".

و كان التأثر باد على الحضور الذين لم يتوانوا في الإشادة بخصال مؤدي "اورتروغ" (لا تبك) في التفاتة لاحترام آخر سفر للفنان الذين سيحتفظون به دائما في قلوبهم .