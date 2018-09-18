افتتاح أول مركز للتكفل بالرضع المعاقين بالجزائر نهاية سبتمبر

أعلن الأمين العام لمديرية الصحة لولاية الجزائر لهلالي لهلالي، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح أول مركز للتكفل بالرضع المعاقين بالجزائر العاصمة نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وأوضح في تصريح للصحفيين، على هامش الزيارة الميدانية لأعضاء لجنة الصحة والبيئة والنظافة للمجلس الشعبي لولاية الجزائر نحو المؤسسات الإستشفائية لبني مسوس والقطار وعين طاية، أن هذا الهيكل الصحي ، المتواجد على مستوى عيادة متعددة الخدمات ببلدية بابا حسن يهدف إلى تكفل أحسن بالرضع المعاقين (0 إلى 3 سنوات)، مشيرا إلى أنه سيتم تجهيزه بأحدث الوسائل الطبية ويؤطره أساتذة أطباء و مختصين نفسيين واجتماعيين إلى جانب الطاقم شبه الطبي من أجل تعزيز الخدمات الطبية لهؤلاء الأطفال الرضع الذين يعانون من مختلف الإعاقات والتخفيف من معاناة أوليائهم .

وفي ذات الشأن اكد نفس المصدر أن الشبكة المكلفة بتسيير المصالح الإستعجالية بالجزائر العاصمة ستنتهي قريبا من وضع مخطط فعال يصنف و يوجه المرضى إنطلاقا من مختلف العيادات الطبية الجوارية أين تتلقى "تكفلا كليا" و متابعة طبية قبل توجيهها نحو المصالح الإستعجالية بالمستشفيات و ذلك بهدف التقليص من نسبة الضغط على هذه المصالح بالمؤسسات الإستشفائية الجامعية .

وأبرز المسؤول أن عدد العيادات الطبية المتعددة الخدمات التي تم استلامها بالعاصمة خلال السنة الجارية بلغت 12 عيادة بغية توفير خدمة صحية نوعية للمواطنين عبر مختلف البلديات خاصة تلك التي عرفت عمليات ترحيل نحوها في حين سيتم في غضون السداسي الأول والثاني من سنة 2019 استلام مشروع مستشفى زرالدة بطاقة 120 سرير وكذا مستشفى التوليد والتكفل بالأم و الطفل ببلدية بابا أحسن بطاقة 80 سرير ومركز جراحة القلب للأطفال بالمعالمة .