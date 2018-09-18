جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف: تأجيل الموعد النهائي لتقديم الترشحات إلى غاية 30 سبتمبر الجاري

قررت لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف المجتمعة اليوم الثلاثاء تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف إلى غاية 30 سبتمبر الجاري، حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة.

و قد أحصت اللجنة "أكثر من 210 عملا"، حيث قررت "بناء على طلب العديد من المترشحين" تأجيل الموعد النهائي لتقديم الطلبات إلى غاية 30 من سبتمبر 2018، يوضح المصدر ذاته.

و خلال هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار نشاطاتها التي تزاولها منذ تنصيبها، سجلت اللجنة "إيداع عدد كبير من ملفات الترشح" في الفئات الخمسة المفتوحة في إطار جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، حيث لمست بعد مراجعة مختلف المساهمات في المنافسة للحصول على جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف "حماسا كبيرا من طرف مهنيي الصحافة تجاه هذه الجائزة المرجعية"

و "تعتبر اللجنة أن موضوع الطبعة الرابعة للجائزة الذي جاء تحت عنوان "العيش معا في سلام" الأكثر الأهمية حاليا"، مثلما جاء في البيان.