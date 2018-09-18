الجوية الجزائرية تفند انفجار محرك الطائرة المتوجه من الجزائر إلى دبي

فندت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أن يكون سبب توقيف الإقلاع والهبوط المستعجل للطائرة التي كانت متجهة من الجزائر إلى دبي، هو إنفجار في أحد محركيها.

وقال مصدر من الشركة نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أن طاقم الرحلة الرابطة بين الجزائر و دبي تحت رقم 4006 المبرمجة أول أمس الأحد قرر توقيف الإقلاع و الهبوط في مطار هواري بومدين بالعاصمة بعد اصطدام سرب من الطيور بأحد محركات الطائرة موضحا أنه لم يتم تسجيل أي انفجار.

و أكد ذات المسؤول أن الأخبار التي تحدثت عن إنفجار في أحد محركي الطائرة والتي نقلتها بعض وسائل الإعلام ليست صحيحة حيث قال إن "كل هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة" .

و أضاف المسؤول إن طاقم الطائرة أوقف الإقلاع و الهبوط مجددا بسبب اصطدام سرب من الطيور في احد محركات الطائرة مؤكدا أنه "لم يتم تسجيل آي انفجار مهما كانت طبيعته".

وسبب اصطدام الطائرة بسرب الطيور بأضرار في الإشارة السمعية في المحرك، حيث أكد المسؤول أن "احترافية" طاقم الطائرة سواء الفريق التقني أو التجاري كانت حاضرة و تفاعلت مع الوضع برزانة وهدوء حيث لم تسجل أي حالة هلع لدى الركاب .

كما هدد بعدم تسامح الشركة مستقبلا مع أي جهة تروج لمعلومات مغلوطة تمس بسمعة الشركة و أن هذه الأخيرة بصدد إعداد إجراءات ردعية لمواجهة مثل هذه الادعاءات.