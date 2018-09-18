وزير الاتصال يزور المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والإشهار Anep

قام وزير الاتصال، السيد جمال كعوان، اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018، بزيارة عمل إلى مجمع Anep مع المدير العام للمؤسسة، السيد أمين الشيكر، وبحضور إطاراتها.

حيث استمع الوزير إلى العرض والشروحات المقدمة من طرف الرئيس المدير العام للمجمع حول إستراتجية تطوير المؤسسة، بالإضافة إلى مختلف العروض المقدمة من طرف مدراء مختلف الفروع التابعة لها، كل حسب مجال تخصصه.

كما أعرب الوزير عن ارتياحه للإستراتجية المقدمة من طرف الرئيس المدير العام لAnep ومختلف فروعها، مشيرا في نفس السياق إلى أن هذه المؤسسة "هي فاعل اقتصادي في مجال الاتصال، من خلال نشاطات القطاع".

وفي هذا الصدد، شدد الوزير على الحاجة إلى الجمع بين الجهد والأداء، مع التركيز أيضا "على التدريب وإعادة تأهيل المهارات في مجال شملته التكنولوجيات الجديدة والذي يتطور ويتغير على إيقاعها".

وفي ختام جلسة العمل، قام الوزير بزيارة المقر الذي عُقد فيه الاجتماع- Anep التوزيع السريع-أين استفسر عن حالة الأنشطة وموظفي هذا الفرع، وكذا مختلف أقسامها الإدارية والفنية.