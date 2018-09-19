مليون دينار جزائري للقصيدة الفائزة بجائزة "المنارة الشعرية في وصف جامع الجزائر"

نشرت الإذاعة الجزائرية هذا الثلاثاء في بيان لها تفاصيل وشروط المشاركة في المسابقة الشعرية الموسومة بـــــ (المنارة الشعرية في وصف جامع الجزائر) و التي يرعاها فخامة رئيس الجمهورية و تنظمها الإذاعة الجزائرية بالتعاون مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف و حقوق المجاورة ONDA.

وقال البيان أنه و تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد : عبد العزيز بوتفليقة تطلق الإذاعة الجزائرية بمشاركة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة جائزة (المنارة الشعرية في وصف جامع الجزائر) لوصف هذا الصرح المتفرد الذي تترقب الأمة الإسلامية إشعاعه لبعث نور الاعتدال والوسطية وتترقبه الإنسانية جمعاء لمد جسور الحوار والتعايش في امن وسلام .

- باب الترشيحات مفتوح إلى غاية نهاية يوم 30 أكتوبر 2018.

- المسابقة مفتوحة لكل الشعراء الجزائريين على أن تكون المشاركة بقصيدة واحدة وباللغة العربية الفصيحة. يتراوح حجم القصيدة ما بين ثلاثين (30) و أربعين (40) بيتا عموديا أو بين خمسين (50) وستين (60) سطرا حرا.

- تودع النصوص المشاركة مرفقة بوثائق إثبات الهويـــة و السـيرة الـذاتية ، (باللغة العربية)و صورة شخصية حديثة و كذا العنوان البريدي كاملاً مرفقاً بأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني- لدى مكتب التنظيم العام بالطابق الثامن لمقر الإذاعة الجزائرية في نسخة ورقية مطبوعة بنظام ويندوز Word، و أخرى الكترونية على CD و في ظرف مغلق مكتوب عليه "جائزة المنارة الشعرية" أو ترسل على العنوان التالي : إذاعة الجزائر- 21 شارع الشهداء- جائزة "المنارة الشعرية "، أو على البريد الإلكتروني : prixmanara@algerian-radio.dz

-تمنح للقصيدة الفائزة "جـائــزة المنـارة الشعريـة " و قدرها مليون دينار جزائري (1 مليون دج). كما تمنح جائزتان تشجيعيتان لقصيدتين قيمة كل واحدة خمسمائة ألف دينار جزائري (500000 دج).

-تشرف على المسابقة لجنة تحكيم مقتدرة.علما أن حفل تكريم الفائزين يحدد موعده ومكانه لاحقا و يكون بحضور كبار الأسماء الثقافية من الجزائر وضيوف الشرف.

وإيذانا بالانطلاقة الرسمية للمسابقة تنظم الإذاعة الجزائرية ندوة صحفية ينشطها أعضاء لجنة تحكيم الجائزة يوم السبت 22 سبتمبر 2018 على الساعة 10:00 صباحا بالمركز الثقافي : عيسى مسعودي بمقر الإذاعة الجزائرية.