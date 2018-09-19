راويـــة : 400 منصب مالي لأعوان جمارك متخصصين لفائــدة شبــاب الجنـــوب

تعهد وزير المالية، عبد الرجمان راوية، هذا الثلاثاء، بتخصيص 400 منصب مالي لأعوان جمارك متخصصين لفائدة شباب ينحدرون من ولايات الجنوب، معلنا أن آجال التحاقهم للاستفادة من التكوين "قريبة".

وخلال إشرافه رفقة وزير السكن و العمران و المدينة, عبد الوحيد تمار، بالمعهد الاقتصاد الجمركي والجبائي بالقليعة على تخرج 62 مفتشا رئيسيا و كذا توزيع ، قال راوية ، إن هذه المناصب ستضاف هي الأخرى لصفوف منتسبي جهاز الجمارك الذي سيتدعم أيضا "قريبا" بتخرج دفعة تضم 250 مستخدم بعد أن أوشكت فترة تكوينهم على الانتهاء.

وفي هذا الصدد دعا وزير المالية منتسبي الجمارك الحاضرين إلى ترجمة التكوين النوعي الذين استفادوا منه في الميدان بكل "روح مسؤولية و اقتدار" مستدلا بتوجيهات رئيس الجمهورية القاضية برفع "التحديات" التي تواجهها البلاد "أمنيا و اقتصاديا".

وأكد وزير المالية أن الجزائر ماضية قدما في تنفيذ استراتيجية عصرنة جهاز الجمارك من خلال الاهتمام أكثر بنوعية التكوين للموارد البشرية المنتسبة للهيئة، مشددا على "الأهمية البالغة" التي توليها السلطات العليا للبلاد من أجل تخصيص مكانة "مميزة" للإطارات الشابة سيما منهن العنصر النسوي مبرزا أن الإطارات الشابة تشكل "لب نخبة الوطن".

وأضاف أن قطاع المالية سطر برنامج "ثري و عصري" لتطوير الموارد البشرية بشكل يجعلها في مستوى "مواكبة التطورات الحاصلة و مواجهة التحديات و المتطلبات و التحولات بما يخدم تعزيز التنمية الإقتصادية للبلاد", كما قال.

وتترجم -يتابع الوزير- الدفعة المتخرجة اليوم من معهد القليعة للاقتصاد الجمركي و الجبائي - بعد فترة تكوين متخصص "عالية المستوى" دامت 12 شهرا- مجهودات وزارة المالية على عصرنة إدارة الجمارك من خلال تدعيمها بإطارات ذات كفاءة عالية بلغت 1500 مفتشا رئيسيا و 362 مفتش عميد.

للإشارة فقد أشرف وزير السكن و العمران و المدينة رفقة وزير المالية على حفل تسليم مقررات الاستفادة من 100 سكن وفق صيغة البيع بالإيجار برنامج "عدل 2013" موزعين على موقعين اثنين سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة و بوعينان بولاية البليدة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية