القضــاء على ارهابيــين اثنـين خطيــريـن بسكـيكــدة

قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي، هذا الاربعاء بولاية سكيكدة، على إرهابيين (02) خطيرين واسترجعت مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة .

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني انه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر كمين محكم بمنطقة بني مخلد سيواني بلدية القلي ولاية سكيكدة/ن.ع.5، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي صبيحة اليوم 19 سبتمبر 2018، على إرهابيين (02) خطيرين. العملية مكنت من استرجاع مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة تقدر بـ (180) طلقة.

"تأتي هذه العملية في سياق العمليات التي تخوضها قواتنا المسلحة لتطهير بلادنا من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن" يضيف البيان.

المصدر : الإذاعة الجزائرية /وأج