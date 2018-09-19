رشــام للإذاعــة : 99 بالمائــة من الشــركات الجــزائريــة لا تسـتـعمـل" الرقم التسلسلي" على منتـجاتهـا

أكد المدير العام للجمعية الجزائرية لترقيم المواد "gs1" الجزائر، حليم رشام، أن أكثر من 99 بالمائة من الشركات الجزائرية لا تستخدم الرقم التسلسلي على منتجاتها وذلك بسبب الفراغ القانوني الذي لا يلزم المنتجين بهذا الإجراء.

وخلال استضافته هذا الأربعاء في برنامج "ضيف الصباح "للقناة الاذاعية الأولى أبرز حليم رشام أن استعمال الرقم التسلسلي على المنتوج ليس إلزاميا في الجزائر وهو ما يفسر العدد القليل للشركات التي تتعامل بهذه المنظومة لترقيم المواد بالرمز 613 الذي يوافق المقاييس العالمية، و المقدرة ب 8 آلاف شركة مقابل إحصاء أكثر من مليون و 500 ألف سجل تجاري .

وأضاف المتحدث أن هذه المواصفات التي تتعامل بها مختلف دول العالم سهلة وبسيطة و غير مكلفة بالنسبة للمصنع من شأنها حماية الشركة المنتجة والإقتصاد الوطني و المنتوج من التزوير و السرقة .

وفي السياقذاته ذكر المدير العام للجمعية الجزائرية لترقيم المواد gs1 بالقرار الدولي الذي حدد عام 2019 كآخر آجل لاحترام هذه المواصفات لتسويق المنتجات الصيدلانية في البلدان الأروبية بهدف ردع شركات صناعة الأدوية التي لا تظهر مصدر وهوية منتجاتها ، وهو المسعى الذي انخرطت فيه بعض الدول العربية التي تستورد بعض الأصناف الصيدلانية من الجزائر ، ما سيحتم على المنتجين الجزائريين التعامل بمنظومة الرقم التسلسلي بعد هذا التاريخ .

وفي خطوة تحسيسية تستهدف المستهلك أشار رشام إلى أن الجمعية لجأت إلى وضع تطبيقات إلكترونية على غرار تطبيق gepir الذي يمكنه من التعرف على هوية الشركة ومصدر المنتوج .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة