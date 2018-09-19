تيجاني هدام للاذاعـة : أكثر من ألف ميار دينار مداخيل صندوق التأمينات الاجتماعية سنويا

قال المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، تيجاني حسان هدام، هذا الأربعاء، إن الوضعية المالية للصندوق في حالة توازن مقارنة بالثلاث سنوات الماضية، مشيرا إلى أن الاشتراكات المالية للعمال تفوق بقليل ألف مليار دينار سنويا، 52 بالمائة تذهب للصندوق الوطني للتقاعد.

و أوضح تيجاني حسان هدام ، خلال نزوله ضيفا على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، في برنامج "ضيف التحرير"، أن اختلال الوضعية المالية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية سببه قلة عدد اشتراكات العمال، مضيفا أنه يوجد حاليا مشتركين اثنين لمتقاعد واحد بينما في المعايير العالمية يشترك 5 عمال لمتفاعد واحد .

وأشار المدير العام لـ " الكناس" أن الصندوق ساهم في تمويل الصندوق الوطني للتقاعد بقيمة 800 مليار دينار على مدار سنوات 2015 و2016 و2017، بينما تبلغ تعويضات المشتركين والمؤمنين 300 مليار دينار سنويا ، 65 بالمائة منها مصاريف تعويض الأدوية بقيمة 200 مليار دينار.

و بالنسبة، لتقديم بطاقة الشفاء في المستشفيات، أوضح، أنه عبارة عن إجراء عادي للتعريف بهوية المريض و كذا تدخل ضمن الإجراءات المتخدة من طرف الصندوق لمحاربة المؤسسات التي لم تصرح بعمالها، مؤكدا أن كل عامل جزائري له الحق بالحصول على بطاقة الشفاء، مشددا على أن استظهارها في المستشفيات لا يعني إلغاء مجانية العلاج.

المصدر : الإذاعة الجزائرية