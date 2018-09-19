ازيد من 33 الف مخالفة استخدام أجهزة السمعي البصري المركبات خلال السداسي الاول من 2018

تم تسجيل خلال السداسي الاول من 2018 حوالي 33044 مخالفة استعمال أجهزة السمعي البصري على متن مركبات أو سيارات على المستوى الوطني من بينها 2019 حالة تخص قراءة وملاحظة شاشات في الهواتف الذكية و17 حالة تتعلق باستخدام هواتف نقالة أثناء السياقة, حسب ما اكدته الأربعاء مديرية الأمن العمومي .

وأوضح عميد شرطة رئيس مكتب الاتصال بمديرية الامن العمومي رابح زواوي في تصريح صحفي ادلى به عقب تنظيم حملة توعوية على مستوى الطريق بالجزائر العاصمة لـ "تحسيس السائقين بخطورة استخدام أجهزة السمعي البصري أثناء السياقة" ان هذه الحملة "تندرج في اطار الحملات التوعوية التي ما فتئت تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني لتهذيب تصرفات وسلوك مستعملي الطريق وحثهم على الالتزام بقواعد السلامة المرورية" مشيرا انه خلال السداسي الاول من 2018 حوالي 33044 مخالفة استعمال أجهزة السمعي البصري على متن مركبات أو سيارات على المستوى الوطني من بينها 2019 حالة تخص قراءة وملاحظة شاشات في الهواتف الذكية و17 حالة تتعلق باستخدام هواتف نقالة أثناء السياقة.

واوضح أن هذه العملية "وجهت خصيصا لتعريف مستعملي الطريق بخطورة استعمال الوسائل السمعية البصرية وما يترتب عنها من مخالفات وفق ما جاء في قانون المرور حيث ادرجت هذه المخالفة في المرتبة الرابعة من ضمن المخالفات المرورية ".

وتم خلال هذه الحملة التي نظمت على مستوى طرقات العاصمة -كما أوضح زواوي-"تسجيل عدة مخالفات ارتكبت من طرف سائقي السيارات والمركبات الذين كانوا يستخدمون هذه الوسائل أثناء السياقة حيث تم إخضاعهم أيضا الى عملية تفتيش ومراقبة وثائقهم لمعرفة مدى صلاحياتها".