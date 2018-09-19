تقلبات الطقس بقسنطينة: هلاك شخصين و إنقاذ 5 آخرين كانوا عالقين في مركباتهم

لقي شخصان مصرعهما فيما تم إنقاذ 5 آخرين في أعقاب الأمطار الطوفانية التي تساقطت مساء اليوم الأربعاء على مدينة قسنطينة حسب ما ذكرته من خلية الاتصال بمصالح الحماية المدنية.

و أوضح ذات المصدر بأن هؤلاء الأشخاص كانوا عالقين في مركباتهم التي غمرتها سيول المياه التي تشكلت بحي جبلي أحمد (كانطولي سابقا) الواقع على الطريق الوطني رقم 79 الرابط بين المنية و بلدية حامة بوزيان مشيرا إلى أن الضحيتين المتوفاتين و اللتين غمرتهما المياه داخل سيارتهما (رجل و امرأة) يبلغان من العمر 50 و 30 سنة.

و تتواصل عمليات الإنقاذ والبحث عن أي ضحايا محتملين لهذه السيول التي أثارت حالة من الهلع بمنطقة كانطولي حسب ما تم إيضاحه.

و قد توجه رئيس الجهاز التنفيذي المحلي السيد عبد السميع سعيدون إلى حي جبلي أحمد و عاين المنطقة حيث دعا المواطنين إلى التحلي باليقظة مطمئنا بأنه "تم اتخاذ كل التدابير من أجل تصريف المياه المتراكمة."

و في الوقت الحالي ما تزال حركة السير على محور طريق المنية تجاه حامة بوزيان متوقفة إضافة إلى الطريق الوطني رقم 3 بين قسنطينة و بلدية ديدوش مراد حسب ذات المصالح.

كما غمرت مياه الأمطار عدة أحياء بقسنطينة بكل من وسط المدينة و المدينة العتيقة و سيدي مبروك على وجه الخصوص حيث سخرت مصالح الحماية المدنية عديد الوسائل و الفرق من أجل تصريف المياه بعدة أحياء.

و سيتم "في وقت لاحق" تقديم حصيلة لتدخلات مصالح الحماية المدنية حسب ما علمته وأج من ذات المصالح.

المصدر: واج