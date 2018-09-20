فتح جزئي للطريق بين حامة بوزيان وقسنطينة ودراسة أسباب الفيضان الاسبوع المقبل

اعيد فتح شطر الطريق الوطني رقم 27 في المقطع المسمى المنيا باتجاه حامة بوزيان بصفة جزئية في وقت متأخر من ليلة امس بعد ظل مغلقا لساعات امام حركة المرور بسبب فيضان الوادي الذي ادى الى اضرار مادية وبشرية .

وبحسب تصريحات المدير الولائي للحماية المدنية بقسنطينة العقيد احمد درارجة فان العمل متواصل من اجل الفتح الكلي للطريق بعدما تم اجلاء السيارات المتضررة من فيضان الوادي المحاذي للطريق وكذا نزع الاوحال من هاته الاخيرة وحواف الوادي .

من جانبه اوضح والي ولاية قسنطينة في مداخلة مباشرة على اثير القناة الاذاعية الاولى عبد السميع سعيدون ان منطقة الكنطولي الفاصلة بين قسنطينة وحامة بوزيان استقبلت امس الاربعاء كمية كبيرة من مياه الامطار ، مشيرا الى ان الوكالة الوطنية للمياه "NRH " فان كمية الامطار المتساقطة بلغت 80 ملمتر في ظرف 15 الى 20 دقيقة وهو ما يساوي معدل تساقط الامطار بولاية قسنطينة في ثلاثة اشهر".

واضاف الوالي بالقول "تساقط الامطار الغزيرة خاصة في جبل الوحش بأعالي قسنطينة هو ما ادى الى تدفق المياه بشكل كبير في الوادي الذي فاض في الطريق الوطني رقم 27 ، وأدى الى وفاة شخصين وأضرار مادية في 45 سيارة جرفت وتعرضت للتدافع فيما بينها "،مؤكدا في ذات السياق أن "السلطات المحلية لولاية قسنطينة قدمت كل الامكانات من أجل اجلاء السيارات المركنة في الطريق، وشطف المياه من هذا الأخير وتنقيته من الاوحال " .

من جانب آخر ، قال عبد السميع سعيدون أن التنسيق بين عدد من الوزارات والسلطات المحلية للولاية أفضت الى اقرار ارسال بعثة وزارية مشتركة من وزارتي الاشغال العمومية والموارد المائية الى قسنطينة يوم السبت او الاحد على اقصى تقدير من اجل البحث في أسباب الفيضان وكذا تقديم حلول تقنية من اجل تفادي تكرار ما حدث ليلة الاربعاء .

المصدر : الاذاعة الجزائرية