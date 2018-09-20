فلسطين : استشهاد طفل شرق رفح برصاص الاحتلال الاسرائيلي

استشهد طفل فلسطيني يبلغ من العمر 15 سنة مساء أمس الأربعاء، بفلسطين شرق مدينة رفح، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

و حسبما أعلنته، وزارة الصحة الفلسطينية، فان الشهيد أصيب برصاصة قاتلة في الرأس مضيفة ان ثمانية فلسطينيين آخرين أصيبوا في وقت سابق وسط و جنوب قطاع غزة.

و حذرت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، من مخاطر الاستسلام لجرائم الاحتلال المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني معتبرة تصعيد إسرائيل يهدف إلى خلق تفجير واسع في الأوضاع الفلسطينية ليقوم بعدها الاحتلال بعملية قتل جماعية و تشريد و تهجير واسعة بحجة الدفاع عن النفس

المصدر : الاذاعة الجزائرية