اتحاد العاصمة وعين مليلة يفتتحان الجولة السابعة للرابطة والهدف الالتحاق بالصدراة

يلتقي مساء اليوم نادي اتحاد الجزائر مع جمعية عين مليلة في لقاء مقدم عن الجولة السابعة للرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بملعب عمر حمادي بالجزائر العاصمة بداء من الساعة السابعة حيث تسعى التشكيلتين الى حصد النقاط الثلاث للاتلتحاق بشبيبة القبائل في صدارة الترتيب.

فيما ستجرى المباريات المتعلقة بالجولة السابعة للرابطة الاولى لكرة القدم كما يلي

يوم الجمعة:

سا 16.00: شبيبة القبائل _ شباب بلوزداد

سا16.00: شباب قسنطينة _ نادي بارادو

سا16.00: أهلي البرج _ مولودية بجاية

يوم السبت:

سا16.00: نصر حسين داي _ اتحاد بلعباس

سا16.00: دفاع تاجنانت _ شبيبة الساورة

سا19.00: مولودية وهران _ مولودية الجزائر

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