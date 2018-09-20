ميلة: تسخير كل الإمكانيات لحماية المنازل المتضررة من مياه الفياضانات

غمرت الأمطار المتساقطة منذ مساء الأربعاء عددا من المنازل بحي 20 مسكنا ببلدية يحي بني قشة بولاية ميلة، وقد تدخلت السلطات المحلية من اجل التكفل بالمواطنين.

ويوضح في هذا الصدد الملازم الأول بالحماية المدنية بولاية ميلة فريد مباركي لإذاعة ميلة الجهوية "أن الوحدة الثانوية لدائرة فرجيوة تدخلت لمعاينة وامتصاص المياه التي تدفقت داخل عدة منازل وقد بلغ منسوب المياه 50 سنتمترا حيث تم تسخير كافة الإمكانيات لازالتها".

وتواصل مصالح ديوان التطهير تنفيذ برنامج تنظيف البالوعات والقضاء على النقاط السوداء عبرجميع البلديات.

من جهته أوضح عبد الجليل تعلوب رئيس مصلحة دائرة الاستغلال والصيانة بالديوان الوطني للتطهير لميلة"أن التدخل يتم بصفة منتظمة ويكون بالتنسيق مع مصالح البلدية ورؤساء الدوائر".

وتبقى المجهودات تبذل من اجل القضاء على النقاط السوداء عبر كل البلديات من اجل شتاء امن لكل المواطنين.

المصدر: الإذاعة الجزائرية