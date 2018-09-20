قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على عقد قمة خاصة حول الـ"بريكسيت" نوفمبر القادم

أعلنت مصادر رسمية نمساوية أن قادة الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا هذا الخميس بمدينة سالزبورغ اتفقوا على عقد قمة خاصة حول قضية انسحاب بريطانيا من المنتظم الأوروبي أو ما تعرف بقضية (بريكسيت) وذلك خلال شهر نوفمبر القادم.

و قال المستشار النساوي سيباستيان كورتز في تصريح للصحافة أن رؤساء دول أو حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيدوا فكرة عقد اجتماع اخر رفيع المستوى في منتصف شهر نوفمبر القادم لمناقشة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

و وفقا للمستشار النمساوي هناك خلافات حادة حاليا بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة معربا عن أمله في الوقت نفسه أن يدعم البرلمان الأوروبي والبرلمان البريطاني التوصل إلى حل وسط بشأن الاتفاق على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

و عرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على 27 من نظرائها الأوروبيين التركيز على اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي,قائلة انه "ينبغي أن يختتم في الشهرين القادمين وأن المفاوضات الأخرى لن تتم متابعتها".

و وعدت أيضا بأن من بين الأولويات في هذا المجال من جانب لندن هو الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والتمسك بالوعود المقدمة لإيرلندا الشمالية.

ومن المتوقع أن يناقش في وقت لاحق من اليوم 27 من رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون حضور رئيسة الحكومة البريطانية.

وفي مقابلة صحفية ,قال اثنان من زعماء الاتحاد الأوروبي إنهما يأملان أن تعقد لندن استفتاء اخر بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيث قال رئيس وزراء مالطا جوزيف مسقط إن معظم زملائه يودون حدوث ذلك ولو أن الأمر قد يدخل في خانة "شبه المستحيلات".

كما أعرب رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيش عن أمله في أن يغير مواطنو المملكة المتحدة رأيهم حول مغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء ثاني.

وذكرت وكالة الأنباء النمساوية اليوم أن القمة الخاصة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي لمناقشة قضية بريكسيت ستنعقد يومي 17 و18 من شهر نوفمبر القادم في بروكسل.

يشار إلى أنه ينبغي مناقشة النقاط الأخيرة للاتفاق على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في اجتماع بروكسل في أجل محدد أي في أجل أقصاه بداية العام القادم.