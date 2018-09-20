الرابطة المحترفة الأولى"الجولة السابعة": فوز اتحاد الجزائر على جمعية عين مليلة (3-0)

تغلب اتحاد الجزائر على جمعية عين مليلة بنتيجة (3-0)، الشوط الأول (3-0) في لقاء مقدم عن الجولة السابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، لكرة القدم جمع بينهما مساء اليوم (الخميس) بملعب عمر حمادي ببولوغين (الجزائر).

وسجلت أهداف المباراة من طرف بن موسى من ضربة جزاء (د 12)، بن غيث (د 41) و محيوص (د 45)، لصالح أصحاب الأرض.

بعد هذا الانتصار، يلتحق اتحاد الجزائر بشبيبة القبائل في صدارة الترتيب بمجموع 12 نقطة و لقاء متأخر، بينما يحتل فريق جمعية عين مليلة المركز الخامس ب9 نقاط.

وتم تقديم هذه المباراة ليوم الخميس قصد السماح لتشكيلة اللونين "الحمر والأسود" بالتحضير لمباراة الدور ربع النهائي (إياب) لكأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم المقررةيوم الاحد بملعب 8 ماي 1945 بسطيف (سا 00ر20) أمام المصري البورسعيدي.

وستجري باقي مباريات الجولة السابعة أيام 21 و 22 سبتمبر و 7 اكتوبر.

-- الخميس :

-- اتحاد الجزائر - جمعية عين مليلة 3 - 0

-- الجمعة 21 سبتمبر :

-- شباب قسنطينة - نادي بارادو (00ر17سا)

-- شبيبة القبائل - شباب بلوزداد (00ر17سا)

-- ش.برج بوعريريج - مولودية بجاية (45ر17سا)

-- السبت 22 سبتمبر :

-- نصر حسين داي - اتحاد بلعباس (00ر16سا)

-- دفاع تاجنانت - شبيبة الساورة (00ر19 سا)

-- مولودية وهران - مولودية الجزائر (00ر19سا)

-- الخميس 7 اكتوبر :

-- اولمبي المدية - وفاق سطيف (00ر16سا)

الترتيب نقاط لعب

1 . شبيبة القبائل 12 6

--. اتحاد الجزائر 12 4

3. وفاق سطيف 11 6

--. نصر حسين داي 11 6

5. جمعية عين مليلة 9 6

--.شباب قسنطينة 9 6

--. نادي بارادو 9 6

8. مولودية بجاية 8 6

--. مولودية الجزائر 8 6

10. شبيبة الساورة 7 6

--. أولمبي المدية 7 6

12. أ. برج بوعريريج 6 6

13. مولودية وهران 5 6

14. دفاع تاجنانت 4 6

15. اتحاد بلعباس 3 5

16. شباب بلوزداد 2 6

ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام

شباب بلوزداد (3-0) و خصم 3 نقاط من رصيد النادي العاصمي.