الولايات المتحدة تؤكد عزمها فرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية

اشترطت الولايات المتحدة نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ قبل أن يقدم الجانب الأمريكي أي إجراءات مقابلة، مشيرة إلى أنها ستواصل فرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية رغم التقدم الحاصل بشأن برنامجها الصاروخي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية،هيثر نويرت، أمس الخميس، لدى سؤالها عن الطلب الذي تقدمت به بيونغ يانغ خلال القمة التي اختتمت بين الكوريتين أو الإجراءات المقابلة لتفكيك مجمعها النووي، انه"لا يمكن أن يتم شئ في غياب نزع السلاح النووي. فنزع السلاح النووي لابد أن يأتي أولا". واضافت إنه "يتعين مواصلة تطبيق العقوبات (...) من أجل تحقيق نزع السلاح النووي".

وأشارت نويرت خلال مؤتمر صحفي عقد بوزارة الخارجية الأمريكية إلى أن "نزع السلاح النووي شئ يجب أن يأتي"، مضيفة بقولها "في أي وقت تجلس فيه حكومتنا مع حكومتهم، ويتحدث فيه الرئيس مون مع الزعيم كيم، يمثل هذا خطوة في الاتجاه الصحيح، خطوة في الاتجاه الصحيح للبدء في إجراء حوار منتظم".

وأضافت أن السماح بحضور مفتشين من الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لعملية التفكيك النووي في كوريا الديمقراطية "هو إجراء لم يرد ذكره في الوثيقة التي وقعت خلال قمة بيونغ يانغ بين الكوريتين، ويعد جزءا مهما من التفاهم المشترك". وأضافت "في أي وقت يكون لديك وضع نووي كهذا تتم فيه عمليه تفكيك (...) فالمتوقع هو مشاركة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيه".

وخلال زيارته إلى بيونغ يانغ في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الحالي، أجرى رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن محادثات مع الزعيم الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون. وكانت القمة بين الكوريتين هي الثالثة من نوعها هذا العام عقب القمتين اللتين عقدتا في 27 إبريل و26 مايو.

ووقع زعيما الكوريتين عقب محادثاتهما إعلان بيونغ يانغ حول الخطوات الأخرى نحو نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية والإجراءات الملموسة لإنهاء الأعمال العدائية بالقرب من المناطق الحدودية بين الكوريتين.