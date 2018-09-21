الفريق أحمد قايد صالح ينصب الأحد المقبل قائد الناحية العسكرية الثالثة ببشار

يقوم الفريق أحمد قايد صالحي نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ابتداء من يوم غد السبت بزيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار ينصب خلالها قائد هذه الناحية العسكرية، حسب ما أوضح اليوم الجمعة بيان من وزارة الدفاع الوطني.

وأكد ذات البيان أن "الفريق أحمد قايد صالح سيترأس يوم الأحد 23 سبتمبر 2018 باسم فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني مراسم تنصيب اللواء مصطفى سماعلي قائدا للناحية العسكرية الثالثة خلفا للواء سعيد شنقريحة الذي عين قائدا للقوات البرية.