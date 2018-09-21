إصابة 12 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي في رام الله

أصيب 12 مواطنا فلسطينيا بينهم صحفيي برصاص الاحتلال الإسرائيلي والعشرات باختناق عقب صلاة الجمعة في قرية رأس كركر غرب مدينة رام الله.

وذكرت مصادر إعلامية أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين في المسيرة السلمية التي نظمتها اللجنة الشعبية لمواجهة الاستيطان في الأراضي التي يحاول الاحتلال الاستيلاء عليها في منطقة جبل الريسان.

ونقلت المصادر عن الهلال الأحمر الفلسطيني قوله ان طواقمه تعاملت مع الإصابات ميدانيا وقدمت الإسعافات اللازمة لهم.

وللجمعة الثالثة على التوالي يواصل العشرات من أهالي قرية رأس كركر والقرى المجاورة ونشطاء المقاومة الشعبية ومتضامنين أجانب في المسيرات والاعتصامات لمنع سلطات الاحتلال من الاستيلاء على أراضي المواطنين بغرض التوسع الاستيطاني.

المصدر : واج