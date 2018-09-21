مالـي : بومبيو يؤكد انه يتطلع إلى التنفيذ التام لاتفاق الجزائر

صرح كاتب الدولة الأمريكي مايك بومبيو أنه يتطلع باهتمام إلى التنفيذ التام لاتفاق السلم بمالي، المنبثق عن مسار الجزائر،مؤكدا التزام الولايات المتحدة بدعم السلام في هذا البلد الواقع بمنطقة الساحل.

وأكد رئيس الدبلوماسية الأمريكية في رسالة نشرتها اليوم الجمعة كتابة الدولة بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسون لاستقلال مالي أكد أن"الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع مالي للتوصل إلى السلم والازدهار لكل الماليين، ولهذا الغرض نحن ننتظر باهتمام التنفيذ التام لاتفاق الجزائر من أجل السلم والمصالحة بمالي".

وأضاف بامبيو أن"الولايات المتحدة متضامنة مع مالي وتبقي على الصداقة والشراكة اللتان تربطان البلدين"، مشيرا إلى جهود واشنطن وباماكو"من أجل الدفع إلى الأمام بالأهداف المشتركة لتعزيز الأمن والديمقراطية وحماية حقوق الإنسان والحوكمة والنمو الاقتصادي". وقد قرر الثلاثاء الماضي الموقعون على اتفاق السلام بإعطاء نفس جديد لتنفيذ هذه الوثيقة الموقعة بالأحرف الأولى بالجزائر سنة 2015.

وصرح رئيس لجنة متابعة الاتفاق الجزائري أحمد بوطاش أن القرار الذي اتخذ في الدورة السابعة والعشرين للجنة متابعة الاتفاق والمنعقدة الثلاثاء الماضي ببماكو ينص على إعطاء"حركية جديدة ومثمرة أكثر في تنفيذ الاتفاق".

وأكد أنه"في المستقبل، سيلاحظ الجميع أن آليات تنفيذ الاتفاق ستكون أكثر ديناميكية ومثمرة أكثر ".

المصدر : الاذاعة الجزائرية / واج