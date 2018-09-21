شبيبة القبائل تعمق جراح شباب بلوزداد وتستعيد الصدارة مؤقتا

واصلت شبيبة القبائل سلسلة انتصاراتها بفوزها هذا الجمعة على شباب بلوزداد (2-0) مستعيدة بذلك صدارة الترتيب مؤقتا بعد إجراء ثلاث مباريات لحساب الجولة السابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى ، لكرة القدم التي انطلقت يوم أمس الخميس بلقاء اتحاد الجزائر- جمعية عين مليلة (3-0).

وجاء فوز الكناري على شباب بلوزداد بهدف لبن علجية وقعه في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، عن طريق ضربة جزاء مشكوك فيها، فيما غض حكم المباراة البصر عن ضربة جزاء شرعية في الشوط الثاني لصالح الفريق المحلي، قبل أن يحرر اللاعب النيجيري فيستون فريقه والأنصار بهدف ثان في الأنفاس الأخيرة من المباراة.

بهذا الفوز، تحتل شبيبة القبائل صدارة الترتيب ب 15 نقطة، متقدمة عن الثنائي اتحاد الجزائر وحامل اللقب شباب قسنطينة (12 نقطة) لكن بمباراتين متأخرتين

لتشكيلة حي"سوسطارة"التي احتاجت فقط لشوط واحد للفوز على الصاعد الجديد، جمعية عين مليلة، قبل أن تسير الشوط الثاني بهدوء، تحسبا لمباراة يوم الأحد ضد المصري البور سعيدي، لحساب الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

أما شباب قسنطينة، فقد أدى ما عليه وكسب النقاط الثلاثة على حساب نادي بارادو (2-0) بهدفين للاعب بلقاسمي، مما يسمح للسنافر باحتلال مرتبة متقدمة في الترتيب العام.

أما اللقاء الثالث المبرمج اليوم الجمعة، بين الصاعدين الجديدين أهلي برج بوعريريج و مولودية بجاية فقد انتهى بالتعادل (1-1)، حيث سُجل الهدفان في ظرف 7 دقائق، قبل أن تبقى النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة.

وستجري باقي مباريات الجولة السابعة يوم غد السبت تتصدّرها مباراة القمة بين مولوديتي وهران والجزائر، على أن تنتهي يوم 7 أكتوبر بمباراة أولمبي المدية-وفاق سطيف، بسبب انشغال الوفاق بمنافسة رابطة الأبطال الإفريقية في دورها ربع النهائي إياب أمام الوداد البيضاوي.

النتائج الجزئية والترتيب :

الخميس:

-- اتحاد الجزائر - جمعية عين مليلة 3 - 0

الجمعة:

-- شباب قسنطينة - نادي بارادو 2-0

-- شبيبة القبائل - شباب بلوزداد 2-0

-- ش.برج بوعريريج - مولودية بجاية 1-1

السبت:

-- نصر حسين داي - اتحاد بلعباس (00ر16سا)

-- دفاع تاجنانت - شبيبة الساورة (00ر16 سا)

-- مولودية وهران - مولودية الجزائر (00ر19سا)

الخميس 7 أكتوبر:

-- اولمبي المدية - وفاق سطيف (00ر16سا)

الترتيب نقاط لعب

1 . شبيبة القبائل 15 7

2 . اتحاد الجزائر 12 5

--.شباب قسنطينة 12 7

4. وفاق سطيف 11 6

--. نصر حسين داي 11 6

6. جمعية عين مليلة 9 7

--. نادي بارادو 9 7

--. مولودية بجاية 9 6

9 . مولودية الجزائر 8 6

10. شبيبة الساورة 7 6

--. أولمبي المدية 7 6

--. أ. برج بوعريريج 7 7

13. مولودية وهران 5 6

14. دفاع تاجنانت 4 6

15. اتحاد بلعباس 3 5

16. شباب بلوزداد 2 7

ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام شباب بلوزداد (3-0) وخصم 3 نقاط من رصيد النادي العاصمي.

المصدر: الاذاعة الجزائرية / واج