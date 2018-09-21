رابطة أبطال إفريقيا / الوداد البيضاوي المغربي- وفاق سطيف (0-0):الوفاق يقتطع تأشيرة التأهل إلى المربع الذهبي

تأهل فريق وفاق سطيف الجزائري إلى الدور نصف النهائي من رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم،إثر تعادله مع مضيفه الوداد البيضاوي المغربي (0-0)، في إياب الدور ربع النهائي للمنافسة القارية، سهرة هذا الجمعة، بملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

واقتطع الوفاق تأشيرة تأهله بفضل فوزه في لقاء الذهاب على الوداد البيضاوي، حامل اللقب، بنتيجة (1-0)، يوم الجمعة الفارط، بملعب 8 ماي 1945 بسطيف، بفضل هدف الإيفواري داودي إسلا في الدقيقة (16).

وتمكن آخر ممثل للجزائر في أغلى منافسة إفريقية للأندية، من مقاومة الوداد البيضاوي بميدانه، رغم سيطرة هذا الأخير على مجريات اللعب، لاسيما في الشوط الثاني، لكن صمود الدفاع السطايفي بقيادة الحارس مصطفى زغبة حال دون ذلك.

وتألق زغبة خلال مواجهة الإياب، حيث قدم مردودا كبير بتصديه لجل فرص المهاجمين المغاربة، حارما إياهم من الوصول إلى الشباك، ومهديا "النسر الأسود"بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

ويرافق وفاق سطيف إلى الدور نصف النهائي من رابطة الأبطال، كل من فريق برميميرو دي أغوستو الأنغولي الذي تأهل على حساب تيبي مازيمبي الكونغولي بنتيجة (1-1)، في إياب الدور ربع النهائي عشية اليوم الجمعة بالكونغو الديمقراطية، بعدما انتهت مباراة الذهاب على نتيجة بيضاء (0-0).

بالإضافة إلى تأهل الترجي التونسي إلى الدور نصف النهائي بعدما فاز اليوم في سوسة بنتيجة (1-0) على حساب مواطنه النجم الساحلي في إياب ربع النهائي، وكان الترجي فاز ذهابا (2-1).

وسيتم التعرف على المتأهل الأخير وبعد خوض لقاء ربع النهائي الأخير لرابطة الأبطال الإفريقية، بين الأهلي المصري وحوريا كوناكري الغيني، غدا السبت بالقاهرة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج