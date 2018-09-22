ارتفاع حصيلة غرق العبارة في تنزانيا إلى 207 قتلى

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث غرق العبارة"إم في نيريري"،الخميس المنصرم، جنوب بحيرة فيكتوريا في تنزانيا في اليوم الثالث من عمليات البحث لتصل إلى 207 قتلى.

وأعلن التلفزيون الرسمي "تي بي سي وان"، أنه بعد توقفها خلال الليل"تم استئناف العمليات في وقت مبكر هذا الصباح" في محيط هيكل العبارة الذي كان لا يزال عائما على مسافة بضع عشرات الأمتار فقط عن جزيرة أوكارا، وجهة العبارة.

وأفادت الإذاعة العامة التنزانية, نقلا عن وزير النقل،إسحاق كامويلوي،أن الحصيلة بلغت 207 قتلى.

وكانت الحصيلة السابقة قد بلغت 156 قتيلا بحسب ما أعلنت عنه الحكومة، في وقت سابق.

وغرقت العبارة التي كانت تنقل حمولة أكبر من طاقتها، بعد ظهر الخميس، على بعد عشرات الأمتار من وجهتها النهائية في جزيرة أوكارا.

وأمر الرئيس التنزاني، جون ماغوفولي، الذي وجه أصابع الاتهام إلى الإهمال، أمس الجمعة، بتوقيف كل العاملين في إدارة العبارة وتعهد بمعاقبة كل المسؤولين.

وغالبا ما تنسب حوادث الغرق في منطقة البحيرات الكبرى إلى تقادم السفن واكتظاظها بينما تكون الحصيلة مرتفعة لكون العديد من الركاب لا يعرفون السباحة ولعدم توفر عدد كافي من سترات النجاة.

المصدر : واج