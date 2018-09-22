ايران :مقتل 10 عسكريين وإصابة 21 آخرين في هجوم على استعراض عسكري بخوزستان

أعلنت السلطات الإيرانية في حصيلة جديدة مقتل 10 من أفراد الحرس الثوري وجرح 21 آخرين اليوم السبت في الهجوم المسلح الذي استهدف عرضا عسكريا في مدينة أهواز بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن علي حسين حسين زادة مساعد الشؤون السياسية في محافظة خوزستان قوله أن أربعة مسلحين فتحوا نيران أسلحتهم على العسكريين المشاركين في العرض مما أسفر عن مقتل 10 من أفراد الحرس الثوري وجرح 21 آخرين في حصيلة أولية مضيفا أن عدد القتلى في تزايد وحالة بعض الجرحى حرجة كما قتل صحفي نتيجة الهجوم.

ومن جهة أخرى ذكرت وكالة أنباء فارس نقلا عن مصدر مطلع أن اثنين من المسلحين قتلا أثناء الهجومي وأصيب آخر فيما تم اعتقال الرابع.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية