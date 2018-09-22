رسميا.. الإذاعـة الجــزائرية تـطلـق جـائزة المـنارة الشعـرية في وصف جـامـع الجـزائــر

أطلقت الإذاعة الجزائرية، هذا السبت، رسميا بالنادي الثقافي عيسى مسعودي جائزة المنارة الشعرية في وصف جامع الجزائر، بحضور لجنة التحكيم والمدير العام للإذاعة الجزائرية شعبان لوناكل والمدير العام للديوان الوطني للحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سامي بن شيخ الحسين.

وكشفت لجنة تحكيم جائزة المنارة الشعرية في وصف جامع الجزائر خلال ندوة صحافية عقدتها اليوم، عن الخطوط العريضة للقانون الأساسي وشروط المشاركة في المسابقة المفتوحة لكل الشعراء الجزائريين بدءا من اليوم وإلى غاية 30 أكتوبر المقبل.

وفي مداخلته أكد رئيس لجنة التحكيم الدكتور عبد الله العشي، أن عمل اللجنة سيكون علميا أكاديميا بحتا، موضحا أن تقييم الأعمال سيكون وفق ما تمليه قواعد النقد الأدبي.

وفي سياق متصل، قال المتحدث ذاته إننا نراهن على مشاركة واسعة للشعراء من كل الاتجاهات، نظرا لأهمية الموضوع.

من جهته، أبرز محمد زبدة مساعد المدير العام للإذاعة الجزائرية، دور الإذاعة الجزائرية في دعم الثقافة الجزائرية، وتفاعلها مع كل ما شهدته الجزائر من بناء وتشييد.

كما أشار المتحدث ذاته إلى أن القصيدة الفائزة مرشحة لأن تتصدر جداريات صحن جامع الجزائر الأعظم.

المديرالعام للديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة سامي بن شيخ الحسين من جانبه، أعرب عن استحسانه لهذه المبادرة التي من شانها الشجيع على الإبداع في وصف تحفة معمارية محكمة التصميم يزهو بها العالم الإسلامي والإنسانية جمعاء حاضرا ومستقبلا.

للإشارة تتكون لجنة التحكيم من خمسة أعضاء :

رئيس لجنة التحكيم : الشاعر و الناقد الأدبي الدكتور عبد الله العشي

الشاعرة خيرة حمر العين( عضو)

الشاعر عبد الحميد هيمة( عضو)

الشاعر ياسين بن عبيد( عضو)

الشاعر لخضر فلوس( عضو)

المصدر: ملتيميديا الإذاعة الجزائرية/ ليليا مجاوي