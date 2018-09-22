حوادث المرور: وفاة 12 شخصا و أزيد من 300 جريح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

توفي 12 شخصا وجرح 314 آخرين في 274 حادث مروري سجلت على مستوى المناطق الحضرية للوطن خلال الأسبوع المنصرم (من11إلى 17سبتمبر الجاري)، حسب حصيلة كشفت عنها اليوم السبت مصالح الأمن الوطني .

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني فإن حصيلة حوادث المرور عرفت إنخفاضا محسوسًا مقارنة مع الحصيلة المسجلة في الأسبوع المنصرم قدر بـ 26 حادث وكذا 31 جريح كما انخفض عدد الوفيات ب 8 حالات.

وأرجع المصدر ذاته أسباب هذه الحوادث بالدرجة الأولى الى العنصر البشري بنسبة تفوق 98%ينتيجة عدم احترام مسافة الأمان والإفراط في السرعة والإرهاق أثناء السياقة إضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة والمحيط .

وجددت المديرية العامة للأمن الوطني بالمناسبة دعوتها لمستعملي الطريق العام من أجل توخي الحيطة والحذر اثناء السياقة لاسيما في ظل التقلبات الجوية التي تعرفها بعض ولايات الوطن مع ضرورة احترام قانون المرور وعدم تجاوز السرعة المحددة دون التغاضي عن المراقبة الدورية للمركبةي مذكرة في نفس الوقت بالرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 الموضوعين تحت تصرف المواطن طيلة 24 ساعة.

وفاة 11 شخصا وإصابة 13 أخرين بجروح في حوادث مرور خلال ال72 ساعة الماضية

وفي نفس السياق توفي 11 شخصا وأصيب 13 آخرون بجروح في حوادث مرور"دموية"على المستوى الوطني خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 22 سبتمبر الجاري حسب بيان للحماية المدنية أصدرته اليوم السبت.

وسجلت أثقل حصيلة جراء حوادث المرور بولاية ورقلة بوفاة 03 أشخاص اثر اصطدام بين شاحنة وسيارة إسعاف على مستوى الطريق الوطني رقم 03 ببلدية ودائرة حاسي مسعود،حسب البيان الذي أوضح من جهة أخرى إن وحدات الحماية المدنية تدخلت من اجل إنقاذ 07 أشخاص توفوا غرقا بولايات الجزائر ووهران والمدية وتلمسان وتندوف وسيدي بلعباس وتيارت .

كما أشارت الحماية المدنية إلى أن وحداتها المختلفة سجلت خلال ال72 ساعة الأخيرة 6307 تدخلا في عدة مناطق مختلفة من الوطن اثر تلقي مكالمات استغاثة من طرف المواطنين شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور والحوادث المنزلية والإجلاء الصحي أو إخمــاد الحرائق وتغطية الأجهزة الأمنية.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج