وزارة الدفاع الوطني: توقيف 28 منقبا عن الذهب بعين قزام وتمنراست

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وعين قزام بالناحية العسكرية السادسة امس الجمعة ثمانية وعشرون منقبا عن الذهب بحوزتهم 05 أجهزة كشف عن المعادن و26 مطرقة ضاغطة و46 مولد كهربائيي بالإضافة إلى ثلاث 03 دراجات نارية ومركبة رباعية الدفع حسب ما افاد به اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وعين قزام يوم 21 سبتمبر 2018 ثمانية وعشرون (28) منقبا عن الذهب بحوزتهم (05) أجهزة كشف عن المعادن و(26) مطرقة ضاغطة و(46) مولد كهربائي بالإضافة إلى ثلاث (03) دراجات نارية ومركبة (01) رباعية الدفع يمضيفا أن ان مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني.

واوقفت من جهة اخرى ي بكل من البيض الناحية العسكرية الثانية وبسكرة الناحية العسكرية الرابعة ثلاثة تجار(03) مخدرات بحوزتهم (200) كيلوغرام من الكيف المعالج.

وتمت الاشارة أيضا الى أن عناصر الدرك الوطني بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية احبطت هي الاخرى محاولة تهريب (800) لتر من الوقود.

وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية أحبط حراس السواحل وعناصر الدرك الوطني بكل من وهران وتلمسان وعين تيموشنت بالناحية العسكرية الثانية حسب بيان وزارة الدفاع محاولات هجرة غير شرعية لـ (94) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع كما تم توقيف (33) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتمنراست وتلمسان.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية