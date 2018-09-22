تحديث محور الطريق الشفة-المدية: تسليم المشروع مطلع يناير المقبل كأقصى تقدير

صرح هذا السبت وزير الأشغال العمومية والنقل،عبد الغني زعلان، أنه سيتم تسليم مشروع تحديث محور الطريق "الشفة- المدية" مطلع يناير المقبل كأقصى تقدير باستثناء محور"الحمدانية- المدية" الذي من المقرر استلامه خلال الثلاثي الأول من سنة 2019.

"تم اتخاذ جميع التدابير لضمان تسليم جميع أجزاء الطرق السريعة الواقعة على محور" الحمدانية-المدية " بطول 14 كم في الموعد المحدد كما أعطيت تعليمات صارمة للمؤسسات المكلفة بانجاز هذا الجزء لإستكمال أشغالها به في الموعد المحدد"وفق ما ذكره الوزير خلال تفقده للعديد من ورشات مشروع تحديث محور"الشفة - المدية".

وستكون عدة أقسام التي تربط"الشفة"ب"المدية" بما في ذلك الأنفاق جاهزة للاستغلال في يناير المقبل، كما أضاف الوزير الذي أكد أن فتح قسم الطريق السريع الذي يربط منطقة الحمدانية بالمدية سيتأخر بضعة أسابيع بسبب التأخر المسجل في بناء المنشآت الفنية التي تمتد على طول هذا القسم.

وعقدت على هامش زيارة التفقد هذه جلسة عمل جمعت مختلف المتدخلين بهذه الورشة لمحاولة إيجاد حلول للمشاكل التي تقف وراء هذا التأخير.

وردا على سؤال حول إمكانية إسناد مشاريع انجاز المنشآت الفنية التي تعرف تأخرا في الأشغال إلى الشركة الصينية المكلفة بهذا المشروع اعتبر زعلان أنه"سيكون من الضار للمشروع الشروع في إجراءات الإنهاء وإعادة منح الأشغال لمؤسسة أخرى، في حين أن المشروع في حد ذاته يقترب من نهايته".

وأعلن زعلان من جهة أخرىي عن تقديم إعانات مالية من أجل إعادة تأهيل العديد من أقسام الطرق التي تؤدي إلى جنوب الجزائر الكبير بما في ذلك الأقسام التي تربط بين عين صالح إلى غاية حدود ولاية تمنراست ي مضيفا أنه سيتم كمرحلة أولى إعادة تأهيل 250 كم في إطار هذه العملية، فيما ينبغي أن تستفيد 80 كم إضافية من أشغال إعادة التأهيل.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج