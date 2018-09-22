الكشف عن مخبأ للأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي الجزائري المالي بأدرار

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت بالقرب من الشريط الحدودي الجزائري المالي بأدرار،مخبأ للأسلحة والذخيرة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

واوضح ذات المصدر أنه : في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل الاستغلال الأمثل المعلومات، وإثر دورية قرب الشريط الحدودي الجزائري المالي بأدرار، بإقليم الناحية العسكرية الثالثة، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 22 سبتمبر 2018 مخبأ للأسلحة

والذخيرة.

واضاف البيان أن المخبأ يحتوي على رشاش عيار 14.5 ملم مع شريطي ذخيرة، مسدس آلي من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن، صاروخ للقاذف بالإضافة إلى حشوة، قذيفة خاصة بمدفع هاون عيار 60 ملم بالإضافة إلى مشعل وحشوة وصمامة.

كما يحتوي المخبأ على 485 طلقة عيار 23 ملم، 204 طلقة عيار 14.5 ملم، 642 طلقة عيار 12.7 ملم.

وخلص البيان الى أن هذه العملية التي تضاف إلى سلسلة النتائج النوعية المحققة ميدانيا، تؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة ترابنا الوطني وإحباط أية محاولة للمساس بأمن واستقرار البلاد.

المصدر: واج