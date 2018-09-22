إنطـلاق مـوسـم التكوين المهني 2018-2019 هذا الأحـد بتوفير ما يقارب 1.300 مؤسسة تكوينية عبر التراب الوطني

ستنطلق هذا الأحد موسم التكوين والتعليم المهنيين 2018-2019 ( دورة سبتمبر)، بتوفير ما يقارب 1.300 مؤسسة تكوينية عبر التراب الوطني وإدراج 440 تخصص في البرامج البيداغوجية.

وفي هذا السياق سخر قطاع التكوين والتعليم المهنيين كل الوسائل المادية والبشرية الضرورية لهذا الدخول بتوفير 1.295 مؤسسة تكوينية عبر التراب الوطني، بفتح 40 مؤسسة جديدة منها 13معهد و24 مركز للتكوين المهني و3 معاهد للتعليم المهني وكذا إدراج 440 تخصص في البرامج البيداغوجية.

وكان وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي الذي سيعطي إشارة انطلاق السنة التكوينية من ولاية غليزان، قد أكد في وقت سابق أن القطاع وفر حوالي 400.000 منصب تكوين جديد لدورة سبتمبر الجاري، موضحا أن هذا العدد في ارتفاع مقارنة بالسنة الماضية ، كما ابرز أن القطاع سخر كل الوسائل والإمكانيات المادية والبشرية الضرورية لاستقبال طالبي التكوين في ظروف لائقة وضمان دخول 2018 في مستوى الدور الهام الذي يلعبه القطاع.

وفيما يتعلق بالوسائل التقنية والبيداغوجية، سيقتني القطاع 213 تجهيز خلال هذا الدخول الذي يشهد توفر أزيد من 28.000 أستاذ مكون من مجموع أكثر من 67.700 عامل بالقطاع.

ويولي قطاع التكوين المهني أهمية قصوى للشعب التكوينية ذات الأولوية التي تتماشى مع متطلبات تنوع الاقتصاد الوطني، واحتياجات سوق الشغل، لاسيما في التخصصات المتعلقة بالصناعة والفندقة والسياحة والصناعة التقليدية والبناء والأشغال العمومية والفلاحة والصناعة الغذائية.

وتجدر الإشارة أن المدونة الوطنية للتخصصات والشعب المهنية للقطاع تتضمن في طبعتها الجديدة 478 تخصص و23 شعبة مهنية،حيث تم بمناسبة هذا الدخول اعتماد 440 تخصص في البرامج البيداغوجية.

كما يسعى القطاع إلى رفع نسبة المسجلين في نمط التكوين عن طريق التمهين إلى 60 بالمائة من التعداد الإجمالي لطالبي التكوين في غضون 2019، حيث خصص القطاع 120.000 منصب تكوين في نمط التمهين لما له من دور في تسهيل إدماج حاملي الشهادات التكوينية في عالم الشغل.

ومن جهة أخرى ركز قطاع التكوين المهني على تعزيز الشراكة مع المحيط الاقتصادي، حيث تم التوقيع على 13.000 اتفاقية شراكة منذ سنة 2008، سمحت بتكوين أزيد من 650.000 عامل في التكوين المستمر، علاوة على تسهيل استقبال المتمهنين بورشات المؤسسات الاقتصادية للاستفادة من التكوين التطبيقي.

وفي الصدد يقول المكلف بالإتصال والإعلام على مستوى وزارة التكوين والتعليم المهنيين سفيان تيسيرة"ما يميز دخول التكوين المهني في دورة سبتمبر 2018 هو هناك أكثر من 40 مؤسسة تكوينية تفتح أبوابها للمرة الأولى، أيضا القطاع يجند بمناسبة هذا الدخول 1295 مؤسسة تكوينية،أي بزيادة 67 مؤسسة تكوينية مقارنة بنفس الدخول من سنة 2017"،كما وفر القطاع كذلك أكثر من 400 ألف منصب تكوين وتمهين، من بين هذه 400 ألف منصب تكوين وتمهين هناك 120 ألف منصب تمهين، مناصب التمهين هي أن المؤسسات الاقتصادية هي التي تفتح هذه المناصب وهذا مؤشر ايجابي على مدى ديناميكية الشراكة الموجودة بين قطاع التكوين المهني والقطاع الاقتصادي من جهة أخرى".

وعلى صعيد آخر أدرج القطاع عدة تدابير لاستقبال الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة بغية تمكينهم من الاستفادة من برامج تكوين مكيفة تتماشى مع نوعية الإعاقة لاكتساب مهارات ومؤهلات تسهل إدماجهم في عالم الشغل.

وتتضمن الهياكل البيداغوجية للقطاع 5 مراكز جهوية متخصصة لتكوين الأشخاص المعاقين جسديا بولايات الجزائر العاصمة وبومرداس والأغواط وغليزان وسكيكدة،إضافة إلى اعتماد فروع منتدبة تخص نمطي التكوين الاقامي والتكوين عن طريق التمهين.

ويذكر أن مديريات التكوين والتعليم المهنيين على مستوى الولايات قد أطلقت خلال موسم الاصطياف حملات تحسيسية وجوارية لفائدة الشباب باستعمال مختلف وسائل الاتصال، تتضمن العديد من المواضيع،لاسيما شروط التسجيل في مختلف الشهادات التي يمكن تحضيرها والشعب والتخصصات المفتوحة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج