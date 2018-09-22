شبيبة القبائل في الصدارة ودفاع تاجنانت في تحسن ومولودية وهران تفوز في مباراة"مجنونة"

عرفت مباريات الجولة السابعة من بطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم التي جرت أيام الخميس والجمعة والسبت، اعتلاء فريق شبيبة القبائل صدارة الترتيب، في حين سجل دفاع تاجنانت ثالث نتيجة ايجابية له، بينما حققت مولودية وهران فوزا في مباراة مثيرة.

وتغلبت الشبيبة "القبائلية"، أمس الجمعة، على الضيف شباب بلوزداد بثنائية نظيفة ليتربع"الكناري"على ريادة الترتيب ب 15 نقطة، ولو مؤقتا، في حين يتذيل أبناء"العقيبة"البطولة بنقطتين فقط.

وفي مباراة مجنونة، لعبت اليوم السبت، انتزعت مولودية وهران فوزا مثيرا على حساب الضيف مولودية الجزائر بواقع (4-3)، في مباراة"مجنونة"،حيث تقدم"الحمراوة"في الشوط الأول بثلاثية نظيفة، اعتقد المتتبعون انه"حسم"من خلالها الأمور، غير أن أشبال المدرب رفيق صايفي عرفوا كيف يحققون الوثبة وعادوا من بعيد مسجلين ثلاثية في ظرف اقل من 20 دقيقة عن انطلاق المرحلة الثانية، إلا أن أصحاب الأرض أنهوا اللقاء لفائدتهم بإحرازهم للهدف الرابع في الوقت الذي كاد"العميد"أن يفوز هو أيضا.

وبهذا يبتعد فريق عاصمة الغرب الجزائري عن الخطر، ويلتحق بالنادي العاصمي في الصف التاسع ب8 نقاط لكل منهما.

من جهته، سجل دفاع تاجنانت ثاني فوز له وثالث نتيجة ايجابية على التوالي، بعد التعادل في سطيف أمام الوفاق (1-1)، حيث افتك ثلاث نقاط بصعوبة على الضيف شبيبة الساورة (1-0) من إمضاء المهاجم عريبي عبر ضربة جزاء، ليرتقي النادي الأزرق إلى الصف العاشر ب7 نقاط، مناصفة مع أبناء الجنوب المطالبين بردة فعل سريعة، بعد تسجيلهم لثالث خسارة على التوالي، علما أن المباراة شهدت طرد كل من لاعب الساورة بوسماحة وحارس تاجنانت مقراني.

بالمقابل، تعثر نصر حسين داي على أرضه أمام الضيف اتحاد بلعباس دون أهداف في لقاء عرف تضييع مهاجم"النصرية"أحمد قاسمي لضربة جزاء في الدقيقة 61.

ورغم التعادل المر، إلا أن نادي "الدم والذهب"يتقدم إلى الصف الثاني ب12مناصفة مع اتحاد الجزائر وشباب قسنطينة، أما بالنسبة لأبناء نادي"المكرة"فلم يبارح الصف ال14 وما قبل الأخير ب4 نقاط فقط.

وفي لقاء مقدم، أطاح اتحاد الجزائر بالضيف جمعية عين مليلة ب(3-0)، لتقفز تشكيلة "البهجة"إلى مركز الوصافة ب12 نقطة منقوصة من مقابلتين،أما"لاصام"فتتراجع إلى المرتبة السادسة بمجموع 9 نقاط.

من جهة أخرى،كسب شباب قسنطينة الرهان على حساب نادي بارادو(2-0) بهدفين للاعب بلقاسمي، مما يسمح ل"السنافر"باحتلال مرتبة الملاحق في الترتيب العام ب12ن، أما"الباك"فيحتل المركز السادس بمجموع 9 نقاط.

فيما انتهى اللقاء بين الصاعدين الجديدين أهلي برج بوعريريج و مولودية بجاية بالتعادل (1-1)، حيث يتواجد "البرايجية"في الصف ال11 ب7 نقاط أما"الموب"فتتقدم إلى المرتبة السادسة ب8 نقاط.

وتختتم هذه الجولة بإجراء مباراة أولمبي المدية أمام الضيف وفاق سطيف، يوم الأحد 7 أكتوبر المقبل، بسبب انشغال الوفاق بمنافسة رابطة الأبطال الإفريقية في دورها ربع النهائي إياب أمام الوداد البيضاوي.

النتائج الجزئية والترتيب:

-- الخميس:

-- اتحاد الجزائر - جمعية عين مليلة 3 - 0

-- الجمعة:

-- شباب قسنطينة - نادي بارادو 2-0

-- شبيبة القبائل - شباب بلوزداد 2-0

-- ش.برج بوعريريج - مولودية بجاية 1-1

-- السبت :

-- نصر حسين داي - اتحاد بلعباس 0 - 0

-- دفاع تاجنانت - شبيبة الساورة 1 - 0

-- مولودية وهران - مولودية الجزائر 4 - 3

-- الأحد 7 أكتوبر :

-- اولمبي المدية - وفاق سطيف (00ر16سا)

الترتيب نقاط لعب

1 . شبيبة القبائل 15 7

2 . اتحاد الجزائر 12 5

--.شباب قسنطينة 12 7

--. نصر حسين داي 12 7

5. وفاق سطيف 11 6

6. جمعية عين مليلة 9 7

--. نادي بارادو 9 7

--. مولودية بجاية 9 6

9 . مولودية الجزائر 8 7

--. مولودية وهران 8 7

11. شبيبة الساورة 7 7

--. أولمبي المدية 7 6

--. أ. برج بوعريريج 7 7

--. دفاع تاجنانت 7 7

15. اتحاد بلعباس 4 6

16. شباب بلوزداد 2 7

ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام شباب بلوزداد (3-0) و خصم 3 نقاط من رصيد النادي العاصمي.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج