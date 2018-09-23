العثور على مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف بالشريط الحدودي ببرج باجي مختار

عثرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس السبت على رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء إثر دورية على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار ، حسب ما أفاد به اليوم الاحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه " في إطار مكافحة الإرهاب وإثر دورية على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار/ن.ع.6 عثرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 22 سبتمبر 2018 على مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن (01) ذخيرة مملوء".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام/ن.ع.6 "أربعة (04) منقبين عن الذهب وحجزت جهازي (02) كشف عن المعادن ومطرقتي (02) ضغط وثلاث (03) دراجات نارية فيما ضبطت مفرزة أخرى (10،3) كيلوغرام من الكيف المعالج كانت بحوزة تاجري (02) مخدرات ببسكرة/ن.ع.4 ".

من جهة أخرى حجز عناصر الدرك الوطني بميلة/ن.ع.5ي (2،3) كيلوغرام من المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة الذخيرة و(436) خرطوشة ومعدات حشو الخراطيش في حين تم توقيف (10) مهاجرين غير شرعيين بكل من وهران وعين أميناس والأغواط.