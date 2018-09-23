تسجيل حالة وفاة بسبب سيول جارفة في محافظة نابل شرق تونس

أعلنت السلطات التونسية امس السبت عن وفاة شخص واحد جراء السيول الجارفة التي تسببت فيها الأمطار الطوفانية التي عرفتها اليوم محافظة نابل بشمال شرق البلاد.

وقال العقيد حسام الدين الجبابلي الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني (الدرك) في تصريحات للصحفيين إنه "تم مساء امس تسجيل وفاة مواطن في محافظة نابل بعد أن جرفته مياه الأمطار".

وأوضح أن حالة الوفاة هذه تم تسجيلها في منطقة "بئر مروة" التابع لمدينة "تاكلسة" من محافظة نابل التي تبعد نحو (60 كلم) شمال شرق تونس العاصمة.

وفيما أكد الجبابلي أن جميع الطرقات المؤدية إلى محافظة نابل الواقعة على بعد نحو (60 كلم) شمال شرق تونس العاصمة أشارت تقارير إعلامية إلى أن السيول الجارفة تسببت في وفاة ثلاثة أشخاص على الأقل.

وشهدت غالبية مدن وقرى محافظة نابل اليوم أمطار طوفانية تسببت في سيول قوية جرفت العديد من السيارات وعطلت حركة المرورحتى أصبحت المحافظة معزولة تماما إلى جانب التسبب في خسائر مادية أخرى.

ودفعت هذه التطورات رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى التنقل صحبة وزيري الداخلية هشام الفوراتي والفلاحة سمير بالطيب لمقر الإدارة العامة للحماية المدنية (الدفاع المدني) بتونس العاصمة للإطلاع على الوضع في محافظة نابل.

وقبل ذلك أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها دفعت بتعزيزات كبيرة إلى محافظة نابل لمساعدة وإغاثة المواطنين الذين حاصرتهم المياه وذلك بالتنسيق مع وحدات من الجيش التي تدخلت هي الأخرى لنجدة وتأمين سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

المصدر: وكالة الانباء الجزائرية