المجلس الأعلى للغة العربية يكرم رئيس الجمهورية بوسام اللغة العربية

23/09/2018 - 14:40

كرم المجلس الأعلى للغة العربية رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة بمنحه وسام اللغة العربية نظير جهوده في المجال.

جاء ذلك خلال الإحتفائية التي نظمها هذا الأحد بالمكتبة الوطنية بالجزائر العاصمة احتفالا بالذكرى العشرين لتأسيسه.

الوسام تسلمه نيابة عنه الأمين العام لرئاسة الجمهورية حبة العقبي  الذي قدم تشكراته للمجلس نيابة عن رئيس الجمهورية.

و أوضح رئيس المجلس صالح بلعيد أن المناسبة ستشهد إقامة ندوة فكرة  بعنوان " اللغة العربية والتقانات الجديدة" التي نصت عليها اليونسكو، ونشاطات أخرى كتوزيع جائزة اللغة العربية 2018

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