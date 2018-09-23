الفصل في الرياضات المعنية بالألعاب المتوسطية 2021 بوهران في 21 نوفمبر القادم

سيتم الفصل في الاختصاصات الرياضية المعنية بألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة سنة 2021 بوهران يوم 21 نوفمبر المقبل, حسب ما أعلن عنه هذا الأحد بوهران برنار أمسلام, رئيس لجنة التنسيق التابعة للجنة الدولية للألعاب المتوسطية.

وقال هذا المسؤول في ندوة صحفية عقدها بمقر اللجنة المنظمة للألعاب :"كل شيء في هذا الملف سيتضح يوم 21 نوفمبر المقبل حسب ما اتفقنا عليه خلال الاجتماع التقني الذي عقدناه أمس مع المسؤولين في مختلف اللجان التقنية للألعاب".

ويقوم أمسلام بزيارة إلى وهران منذ أمس تدوم يومين رفقة ثلاثة أعضاء آخرين في لجنة التنسيق, وذلك من أجل الوقوف عن كثب على تحضيرات عاصمة الغرب الجزائري لاحتضان الموعد المتوسطي.

وبخصوص الملفات التي تم التطرق إليها في الاجتماع التقني الذي جرى بعد نهاية الجولة التي قامت بها اللحنة إلى مختلف الهياكل الرياضية سواء منها الجارية الأشغال بها أو المعنية بعملية إعادة التهيئة, قال نفس المسؤول بأنه "مطمئن جدا" للضمانات التي قدمها المسؤولون عل مختلف القطاعات المشاركة في التظاهرة.

وأضاف : "لاحظت بأن مختلف اللجان يترأسها مسؤولون من مستوى عال ما يمنح فرصا أكبر لإنجاح عملية التنظيم, خاصة وأننا نطمح لأن تكون دورة 2021 الأفضل في تاريخ الألعاب المتوسطية".

وتابع أنه لاحظ بارتياح جاهزية وهران من ناحية النقل والإقامة, مادحا في نفس الوقت الظروف الجيدة التي تعدها لجنة التنظيم للرياضيين الذين سيقيمون بالقرية المتوسطية الجارية الأشغال بها دائما.

كما أبرز المسؤول الفرنسي الضمانات التي قدمها المشرفون المحليون على الألعاب أيضا بخصوص التسهيلات المزمع منحها إلى الرياضيين الأجانب المشاركين ومرافقيهم ومختلف المشرفين على التظاهرة الرياضية والمدعوين لتسهيل إجراءات دخولهم إلى التراب الجزائري.