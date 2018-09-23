منظمة أوبك تكرم الرئيس بوتفليقة نظير جهوده في سبيل سوق نفطية مستقرة

كرمت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هذا الأحد، على هامش اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق خفض انتاج النفط لدول اوبك وخارجها، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نظير الجهود التي بذلها في سبيل سوق نفطية مستقرة تراعي مصالح المنتجين و المستهلكين على حد سواء.

و يعد هذا التكريم، الذي يصادف إحياء مرور سنتين على اتفاق الجزائر الموقع في سبتمبر 2016، اعترافا بحكمة و جهود الرئيس بوتفليقة من خلال مساعي التشاور و الحوار مع منتجي النفطي بما فيهم المنتجين خارج أوبك، بغية دعم الأسعار.

و قد لعب رئيس الجمهورية دورا أساسيا في توقيع اتفاق سبتمبر 2016 بالعاصمة المتعلق بخفض إنتاج النفط.

فمنذ فيفري 2015، شرع الرئيس بوتفليقة، في إطار خطوة توافقية، في إرسال عدة وزراء لدول منتجة للنفط حاملين رسائل تحث على العمل على استقرار السوق النفطية.

بعدها، شهدت سنة 2016 عدة زيارات لرؤساء و رؤساء حكومات و وزراء طاقة لدول منتجة للنفط من أجل التشاور مع الرئيس بوتفليقة و تحديد سبل و وسائل تحقيق استقرار أسعار النفط في السوق الدولية.