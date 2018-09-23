كأس الكونفديرالية الإفريقية لكرة القدم : إتحاد العاصمة ينهزم أمام المصري البورسعيدي ويودع المنافسة

انهزم اتحاد العاصمة بنتيجة 0-1أمام المصري البورسعيدي سهرة اليوم الأحد بملعب 8 ماي 1945 بسطيف في مباراة الدور ربع النهائي (إياب) لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم ليغادر بذلك هذه المنافسة القارية التي ابتسم فيها الحظ للمصريين.

وقد بدأ الشوط الأول للمباراة بدخول حذر من الطرفين، حيث تمركز اللعب في وسط الميدان إلى غاية الدقيقة الـ12 عندما تحصل اتحاد العاصمة على الركنية الأولى في المباراة نفذها بن موسى باتجاه عبد الرحمان مزيان الذي أعلن الحكم جوشوا بندو من بوتسوانا على مخالفة لصالحه بالقرب من الزاوية اليمنى لمنطقة العمليات للمصري البورسعيدي ، لكن الحارس أحمد مسعود كان لها بالمرصاد.

ثلاث دقائق بعد ذلك قام اتحاد العامة بهجوم لتصل الكرة إلى المهاجم برانس إيبارا الذي حصل على مخالفة في نفس منطقة المخالفة الأولى نفذها المختص بن موسى، لكن الدفاع البورسعيدي أرجع الكرة بصعوبة إلى وسط الميدان.

وفي الدقيقة الـ27 و عكس مجريات اللعب يقوم المصري البورسعيدي بهجوم معاكس وتبادل للكرة بين أحمد جمعة ومحمود واد إلا أن تدخل مدافع الاتحاد بن يحيى أنقذ الموقف وحال دون تسجيل البورسعيدي المصري الهدف الأول.

وقد أخرج هذا الهجوم لاعبي المصري البورسعيدي من منطقتهم. ففي الدقيقة الـ32 قان إسلام عيسى بمراوغة في منطقة دفاع اتحاد العاصمة إلا أن الحارس زماموش ينقذ الموقف مرة أخرى لتتواصل هجمات الضيوف، حيث تلقى محمود واد فتحة من زميله محمد أحمد الذي وضع الكرة بكل سهولة عن طريق رأسية في شباك الحارس زماموش وذلك في الدقيقة الـ33.

إثرها اندفع مهاجمو اتحاد العاصمة نحو الهجوم مشكلين ضغطا رهيبا على المنافس الذي تراجع إلى الخلف كليا مكتفيا بالهجمات المرتدة التي كادت أن تتمر بهدف ثاني في الدقيقة الـ41. وتواصل اللعب على نفس المنوال إلى غاية نهاية المرحلة الأولى من المباراة.

الشوط الثاني لم يختلف عن سابقه ، حيث دخله اتحاد العاصمة بفرض ضغط رهيب من خلال فتحات بن موسى والهجمات الخطيرة لعبد الرحمان مزيان ورفاقه إلا أن الدفاع المنظم للمصري البورسعيدي والتدخلات الموفقة لحارس مرماه حالت كلها دون تمكين أبناء سوسطارة من هز شباك المنافس.

وفي الدقيقة الـ68 توغل لاعبو المصري البورسعيدي عن طريق هجمة مرتدة مرة أخرى لتصل الكرة إلى عصام عطية في منطقة العمليات لاتحاد العاصمة،حيث قذف كرة زاحفة بكل قوة، لكن زماموش أنقذ مرماه.

وتميز ربع الساعة الأخير من عمر المباراة بوقوع لاعبي اتحاد العاصمة في فخ التسرع وكذا ضغط نتيجة اللقاء إلى غاية نهاية المباراة التي حسم فيها المصري البورسعيدي تأهله بعد أن فاز في لقائي الذهاب والإياب بنفس النتيجة لينتهي بذلك حلم أبناء سوسطارة ضمن منافسة كأس الكاف.

المصدر : الاذاعة الجزائرية / واج