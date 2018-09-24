مقتل 115 شخصا وإصابة 383 في اشتباكات العاصمة الليبية طرابلس

أعلنت وزارة الصحة الليبية أن حصيلة الاشتباكات التي دارت بين جماعات مسلحة متنافسة جنوبي العاصمة طرابلس على مدى شهر أسفرت عن مقتل 115 شخصا على الأقل وإصابة 383 آخرين.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن الاشتباكات خلفت منذ نهاية أوت الماضي وحتى 22 سبتمبر الجاري 115 قتيلا و 383 جريحا بينهم حالات خطيرة بينما بلغ عدد المفقودين 17 شخصا.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الجماعات المسلحة برعاية الأمم المتحدة في 6 سبتمبر الجاري إلا أن هذه الفصائل المتصارعة لم تلتزم بالتهدئة و استأنفت الأربعاء الماضي الاشتباكات بينها.

وقد دعت حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة أمميا مؤخرا المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لاتخاذ إجراءات أكثر حزما بشأن القتال في العاصمة طرابلس وحماية المدنيين.

من جانبه أبدى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قلقه لتزايد الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق الناري ودعا الفصائل المسلحة إلى الالتزام بالهدنة و"الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها زيادة معاناة المدنيين".

وتخضع طرابلس رسميا لسيطرة حكومة الوفاق الوطني لكن جماعات مسلحة تحاول السيطرة على العاصمة بمعزل عن الحكومة في الوقت الذي تسعى فيه السلطات بمعية الأمم المتحدة إلى الالتزام بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام الجاري.