حجز أزيد من 4 كلغ من الكيف و أكثر من 2000 قرص مهلوس بعدة ولايات

تمكنت قوات الشرطة من حجز 4 كيلو و85 غرام من الكيف المعالج بكل من سيدي بلعباس وأم البواقي والجزائر العاصمة وكذا حجز 2116 قرص مهلوس بولايتي وهران وأم البواقي مع توقيف 8 أشخاص مشتبه فيهم وذلك اطار مكافحة الاتجار بالمخدرات ي حسب ما افاد به بيان للمديرية العامة للامن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن قوات الشرطة بولاية سيدي بلعباس تمكنت من حجز 3 كلغ و709 غرام من الكيف المعالج كانت موجهة للترويج مع توقيف شخصين مشتبه فيما حيث تمت هذه العملية إثر معلومات مؤكدة وردت الى مصالح الشرطة.

وبولايتي أم البواقي والجزائر العاصمة تمكنت قوات الأمن من حجز 1562 قرص مهلوس و376 غرام من الكيف المعالج خلال اليومين الماضيين وتوقيف 4 اشخاص مشتبه فيهم وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية.

أما بولاية وهران فقد حجز قوات الشرطة 554 قرص من المؤثرات العقلية وكمية من الكيف المعالج مع توقيف شخصين مشتبه فيهما في حالة تلبس.