أكثر من 53 ألف مترشح لمسابقة الدكتوراه منذ افتتاح أرضية التسجيلات

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، الاثنين بالجزائر العاصمة عن فتح أزيد من 6200 مقعد بيداغوجي في طور الدكتوراه على المستوى الوطني خلال السنة الجامعية 2018/ 2019.

وخلال عرض قدمه حول القطاع أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية للمجلس الشعبي الوطني، أوضح أن "القطاع فتح أزيد من 6200 مقعد بيداغوجي في طور الدكتوراه وذلك دون احتساب المناصب المتعلقة بتخصص الطب".

كما أبرز أنه تم تسجيل إلى غاية الأحد، 53.481 مترشح لمسابقة الدكتوراه وذلك منذ بداية فتح أرضية التسجيلات في 16 سبتمبر الجاري.

وبخصوص مسابقة الالتحاق بطور الماستر، أعلن حجار عن مواصلة عملية دراسة الملفات عبر كل مؤسسات التعليم العالي, مبرزا شروع بعضها في الإعلان عن نتائج هذه المسابقة، في حين سيتم الإعلان عن الباقي النتائج في أقرب الآجال، مذكرا بأن تم تسجيل 308.710 مترشح.

وفيما يتعلق بالتأطير الجامعي، كشف حجار عن توظيف 3000 أستاذ جديد خلال السنة الجامعية الحالية، يضافون إلى 59.897 أستاذا باحثا من كل الرتب.

وبهدف تحيين الخريطة التكوينية ، قال حجار أنه تم تنصيب لجنة تتكفل بمراجعة خريطة التكوينات تضم عدد من الاساتذة الباحثين يعكفون على تحسين التأهيل المهني للخريجين و تعزيز تشغيليتهم.

وفي هذا الإطار، أبرز الوزير شروع القطاع في مراجعة برنامج التكوين المتعلق بتخصص الطب لتكيفيه مع متطلبات المهن والكفاءات المطلوبة في ظل التطورات العلمية الحاصلة على المستوى الدولي، حيث تم "تحيين مضامين التكوين الخاص بالسنة الاولى والثانية جامعي على أن سيتكمل تحيين جميع برامج التكوين تدريجيا".

وبالمناسبة، قدم حجار عرضا مفصلا عن الدخول الجامعي 2018/2019 والذي شهد التحاق أزيد من 7ر1 مليون طالب، معرجا على أهداف القطاع الرامية إلى عصرنته من خلال استخدام تكنولوجيات الإعلام و الاتصال.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج